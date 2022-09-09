Генсек НАТО Столтенберг признал факт разногласий в альянсе

Генсек НАТО добавил, что уже 24 из 30 стран НАТО, включая США, подписали протокол о приеме Швеции и Финляндии. Он также подчеркнул, что принятие в блок Финляндии и Швеции — историческое решение. На сегодняшний день это самый быстрый процесс вступления за историю альянса.

Ранее постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

