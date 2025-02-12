Генсек НАТО: Путин проиграет, если нападет на альянс

Во время пресс-конференции перед заседанием министров обороны военного блока он указал, что российскому лидеру не следует пытаться сделать что-либо подобное.

«Результаты будут катастрофическими... он это знает», - заключил Рютте.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Путин уже нанёс НАТО стратегическое поражение, сообщает RT.

