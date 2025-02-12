Генсек НАТО: Путин проиграет, если нападет на альянс
12 февраля 202517:57
Если президент РФ Владимир Путин решит напасть на НАТО, то его будет ждать поражение. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.
Во время пресс-конференции перед заседанием министров обороны военного блока он указал, что российскому лидеру не следует пытаться сделать что-либо подобное.
«Результаты будут катастрофическими... он это знает», - заключил Рютте.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Путин уже нанёс НАТО стратегическое поражение, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru