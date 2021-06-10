Генсек НАТО провел телефонный разговор с Зеленским перед саммитом альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне саммита НАТО. Об этом он написал в своем Twitter.

В ходе разговора обсуждался вопрос безопасности на Украине, Столтенберг выразил поддержку реформам в этой стране и заверил в политической и практической помощи.