Генсек НАТО провел телефонный разговор с Зеленским перед саммитом альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне саммита НАТО. Об этом он написал в своем Twitter.

В ходе разговора обсуждался вопрос безопасности на Украине, Столтенберг выразил поддержку реформам в этой стране и заверил в политической и практической помощи.

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По его словам, речь также шла о неприемлемом наращивании сил Россией.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Ейнс Столтенберг отказался от участия в московской конференции по безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийНАТО
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