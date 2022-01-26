Генсек НАТО проведет экстренную пресс-конференцию
26 января 202220:32
Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет экстренную пресс-конференцию в среду на фоне передачи РФ письменного ответа по гарантиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что пресс-конференция начнется в 21:00 мск.
Ранее в среду стало известно, что посол США в РФ Джон Салливан доставил в МИД РФ письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. МИД получил два документа - один, содержащий ответ США, другой - ответ НАТО.
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26 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru