Рубио заявил, что Евросоюз должен оказаться за столом переговоров
Евросоюз должен будет оказаться за столом переговоров. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
В ходе общения с журналистами по итогам встречи с представителями России в Эр-Рияде он напомнил, что Евросоюз также вводил санкции против РФ и должен быть вовлечен в поиск дипломатического решения.
«Главное здесь — цель... Следует положить конец этому конфликту таким образом, который будет справедливым, долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон», - заключил Рубио.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что роль Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию исключена, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru