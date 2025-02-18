Рубио заявил, что Евросоюз должен оказаться за столом переговоров

В ходе общения с журналистами по итогам встречи с представителями России в Эр-Рияде он напомнил, что Евросоюз также вводил санкции против РФ и должен быть вовлечен в поиск дипломатического решения.

«Главное здесь — цель... Следует положить конец этому конфликту таким образом, который будет справедливым, долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон», - заключил Рубио.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что роль Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию исключена, сообщает RT.

