Генсек НАТО пригрозил Китаю санкциями за сотрудничество с Россией
Странам НАТО рано или поздно придётся рассмотреть введение санкций против Китая за поддержку России. Об этом в интервью CNN заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.
По его словам, Пекин не может «продолжать нормальные торговые отношения» со странами НАТО в Европе и параллельно «подпитывать конфликт» на Украине.
«Китай не может одновременно продолжать нормальные торговые отношения с европейскими союзниками НАТО и в то же время подпитывать самый серьёзный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны», - указал генсек Североатлантического альянса.
Ранее Столтенберг заявил. что подписанный РФ и КНДР договор о партнёрстве должен подтолкнуть Запад сплотиться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru