Генсек НАТО пригрозил Китаю санкциями за сотрудничество с Россией

По его словам, Пекин не может «продолжать нормальные торговые отношения» со странами НАТО в Европе и параллельно «подпитывать конфликт» на Украине.

«Китай не может одновременно продолжать нормальные торговые отношения с европейскими союзниками НАТО и в то же время подпитывать самый серьёзный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны», - указал генсек Североатлантического альянса.

Ранее Столтенберг заявил. что подписанный РФ и КНДР договор о партнёрстве должен подтолкнуть Запад сплотиться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».