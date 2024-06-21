Рютте после отпуска приступит к работе на посту генсека НАТО
Уходящий глава правительства Нидерландов Марк Рютте заявил телеканалу NOS, что планирует уйти в отпуск на три месяца, а затем приступит к работе на посту генсека Североатлантического альянса.
По его словам, «происходящее на Украине, в целом нестабильная ситуация в мире и мнение многих людей, которые думали, что я смогу это сделать - все это невозможно было отложить в сторону».
Рютте назвал свою будущую должность «невероятно интересной работой».
Ранее постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит заявила, что кандидатуру преемника Йенса Столтенберга должны утвердить до саммита, который пройдёт с 9 по 11 июля в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru