Рютте после отпуска приступит к работе на посту генсека НАТО

По его словам, «происходящее на Украине, в целом нестабильная ситуация в мире и мнение многих людей, которые думали, что я смогу это сделать - все это невозможно было отложить в сторону».

Рютте назвал свою будущую должность «невероятно интересной работой».

Ранее постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит заявила, что кандидатуру преемника Йенса Столтенберга должны утвердить до саммита, который пройдёт с 9 по 11 июля в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

