Генсек НАТО посетит США 24 и 25 апреля

Генсек НАТО Марк Рютте 24 и 25 апреля посетит с визитом США. Об этом сообщило агентство Reuters.

Посетивший Одессу Рютте пообещал продолжить поддержку Украины

Отмечается, что глава альянса проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио, советником по нацбезопасности США Майком Уолтцем и министром обороны Питом Хегсетом.

Ранее Рютте заявил после визита в Одессу, что НАТО продолжит поддержку Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СШАВизитНАТОМарк Рютте

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