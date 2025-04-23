Генсек НАТО посетит США 24 и 25 апреля
23 апреля 202515:18
Генсек НАТО Марк Рютте 24 и 25 апреля посетит с визитом США. Об этом сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что глава альянса проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио, советником по нацбезопасности США Майком Уолтцем и министром обороны Питом Хегсетом.
Ранее Рютте заявил после визита в Одессу, что НАТО продолжит поддержку Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru