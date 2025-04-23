Генсек НАТО посетит США 24 и 25 апреля

Отмечается, что глава альянса проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио, советником по нацбезопасности США Майком Уолтцем и министром обороны Питом Хегсетом.

Ранее Рютте заявил после визита в Одессу, что НАТО продолжит поддержку Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

