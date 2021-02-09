В НАТО объяснили усиление присутствия альянса в Черноморском регионе
НАТО усилила присутствие в Черноморском регионе, поскольку он стратегически важен для участников и партнёров альянса. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что НАТО работает в регионе Чёрного моря совместно с Украиной.
Ранее в МИД России отмечали, что Москва обеспокоена наращиванием военных сил альянса в Чёрном море. Дипломатическое ведомство сообщало об увеличении количества заходов кораблей ВМС стран-участниц НАТО в черноморские порты союзников и партнёров. Кроме того, в МИД подчёркивали, что присутствие в регионе кораблей стран, находящихся за его пределами, угрожает укреплению стабильности.
При этом в США поясняют, что учения НАТО проходят в международных водах. Кроме того, американская сторона отмечает, что проходы военных кораблей через проливы Чёрного моря соответствуют Конвенции Монтрё. По условиям соглашения, в мирное время здесь могут проходить военные суда черноморских государств любого класса, а для кораблей держав вне региона вводятся ограничения по классу и тоннажу.
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