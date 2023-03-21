Генсек НАТО оценил визит Си Цзиньпина в Россию

По его словам, об этом говорят совместные учения и патрулирование на море и в воздухе, также сближение наблюдается «в экономике и политико-дипломатической сфере».

«Встреча в Москве отражает ситуацию, которую мы наблюдаем последние годы... Россия и Китай всё больше сближаются и развивают отношения», - отметил Столтенберг.

Он также напомнил о подписанной Москвой и Пекином Совместной декларации, предусматривающей «безграничные возможности для сотрудничества».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябклв заявил, что НАТО одержимо стремлением перераспределить баланс сил в свою пользу в ущерб безопасности других, сообщает RT.

