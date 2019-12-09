Генсек НАТО отказал России в статусе врага альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс не считает Россию ни врагом, ни противником. Соответствующее заявление он сделал в интервью CNN.
Столтенберг, в частности, заявил, что НАТО не делит мир на противников и друзей, это касается и России, отмечает RT. Генсек альянса добавил, что они стремятся к улучшению отношений со всеми.
Генсек НАТО заявил, что НАТО создавалось для противостояния Советскому Союзу, а современная Россия и СССР – не одно и то же, пишет Газета.ру
В то же время Столтенберг отметил, что Россия применила «военную силу» в отношении Украины, сообщает «Свободная пресса». По словам генсека НАТО, сегодня альянсу нужны «сдерживание, оборона и диалог», и в этом нет никаких противоречий.
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