Генсек НАТО отказал России в статусе врага альянса

Столтенберг, в частности, заявил, что НАТО не делит мир на противников и друзей, это касается и России, отмечает RT. Генсек альянса добавил, что они стремятся к улучшению отношений со всеми.

Генсек НАТО заявил, что НАТО создавалось для противостояния Советскому Союзу, а современная Россия и СССР – не одно и то же, пишет Газета.ру

В то же время Столтенберг отметил, что Россия применила «военную силу» в отношении Украины, сообщает «Свободная пресса». По словам генсека НАТО, сегодня альянсу нужны «сдерживание, оборона и диалог», и в этом нет никаких противоречий.

