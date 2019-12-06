Телеграм: «Сила Сибири», склоки в НАТО и капут нового Скрипаля
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Сила Китая - «Сила Сибири»
На этой неделе Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустили в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири». Газ пошел из Иркутского и Якутского центров добычи в Китай и к российским потребителям на Дальний Восток.
«Политджойстик» расценивает событие как шаг на пути к достижению глобальной энергетической безопасности. Канал пишет о президенте России:
«Хук справа нанес, 8 января будет запущен хук слева, то есть «Турецкий поток». Останется джеб – «Северный поток – 2». И нокдаун заокеанских партнеров в энергетической схватке за безопасность России и энергетические рынки Китая и Европы станет фактом».
«Бойлерная» считает трубопровод невыгодным:
«"Газпром" построил трубу протяженностью 2,2 тысячи километров, которая никогда не окупится».
«Минправды» не соглашается с такой оценкой, ссылаясь на мнение авторитетного оксфордского экономиста:
«Ряд Телеграм-каналов пишут бред про запуск газопровода "Сила Сибири". Якобы проект "никогда не окупится" и он крайне невыгоден. На самом же деле "Сила Сибири" это как политический, так и экономический успех, что признается многими. Экономист Оксфордского института энергетических исследований Улли Ульсена назвал сделку "триумфом Путина"».
«Акитилоп» отмечает, что запуск «Силы Сибири» усиливает геополитические позиции Москвы:
«Сделка выгодная, как ни крути: Москва уменьшает зависимость от Европы и занимает долю на азиатском рынке, Пекин получает необходимый ему газ. Только вот не для США и ЕС. Америке вряд ли выгоден союз ее соперников, как и Евросоюзу, который санкциями пытается остановить возрастающее влияние Москвы. <…> Сила Сибири – альтернатива Москвы на случай ухудшения отношений с ЕС. Позиции России усиливаются, обстановка на европейском рынке меняется. Более того, это укрепление стратегического союза с Китаем».
Разговор Медведева с... секс-символами
Глава правительства в прямом эфире ответил на вопросы российских телеканалов. В ежегодном «Разговоре с Дмитрием Медведевым» премьер пообщался с представителями двадцати телеканалов первого и второго мультиплексов, тогда как в прошлые годы число приглашенных на интервью каналов составляло от трех до пяти.
«Темник» считает, что увеличение числа интервьюеров пошло мероприятию на пользу:
«С Медведевым общалось 20 телеканалов вместо 4, как в прошлый раз. Это добавило разнообразия. Звучали привычные вопросы о политике и экономике, а также отвлеченные, личные. Что позволило Медведеву предстать перед аудиторией более человечным политиком. Также замечено заискивание перед молодежной аудиторией — вопросы задавали Тимур Батрутдинов и Анастасия Ивлеева».
«Методичка» отмечает широкую представленность людей вольных нравов среди интервьюеров:
«Пятница, СТС и ТНТ отправили на интервью с Медведевым секс-символов каналов. От Пятницы пришла Ивлеева, которой до сих пор припоминают интервью Дудя с подсчетом сантиметров. От СТС бывшая уральская пельменька Михалкова, которой припоминают попытку избраться от «Единой России» и откровенные фотосессии. От ТНТ пришел «Холостяк» Батрутдинов, который накануне в интервью Шихман рассказывал о сексе втроем и отношениях с несколькими женщинами одновременно. Они, с одной стороны, добавили Дмитрию Медведеву молодости. С другой, контрастировали для тех, кто считает Медведева и его жену двигателями идеологии семьи и верности».
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» считает, что команда Медведева хорошо подготовила его к интервью, благодаря чему риторика премьера нашла понимание сразу у нескольких целевых групп:
«Итоговое интервью Дмитрия Медведева журналистам российских телеканалов демонстрирует, что команда премьер-министра внимательно следит за соцопросами и «обратной связью». Глава Правительства реагирует на «запрос о справедливости», «ностальгию по СССР», «домашнее насилие», «социально-экономическое самочувствие населения», «нацпроекты» и т. д. Подчеркнуто центристский образ Медведева, обнаруживает определенное сходство с позиционированием Владимира Путина. Так, все ответы на общественные проблемы обращены сразу нескольким целевым группам и не позволяют сходу навесить на премьер-министра ярлык либерала или консерватора».
«НАЧАЛОСЬ!» считает, что интервью получилось правильным, но скучноватым:
«Дмитрий Медведев сегодня наговорил много красивого и правильного на встрече с журналистами 20 телеканалов. Но было немного скучновато: ни интриги, ни громких заявлений».
Образовательное неравенство
На прошедшей неделе был опубликован мировой рейтинг уровня образования среди школьников PISA-2018 – международной программы оценки учебных достижений. Исследование проводится раз в три года среди 15-летних учащихся стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Московские школьники попали в число лидеров образования, за три года поднявшись с 6 на 3 место по уровню читательской грамотности, с 6 на 5 место по уровню математической грамотности, с 12 на 6 место по уровню естественнонаучной грамотности.
Но это Москва. Россия в целом, напротив, теряет позиции. По уровню читательской грамотности школьники страны опустились с 26 на 31 место, математической – с 23 на 30 место, естественно-научной – с 32 на 33 место.
«Мейстер» призывает подумать не о тех детях, которые занимают невысокие места в престижных рейтингах, а о тех, которые вообще не получают никакого образования:
«Итоги PISA-2018 вызвали активное обсуждение о причинах падения результатов, разрыве между столичным и провинциальным уровнями образования и т.д. Но хотелось бы отметить, что в российском образовании есть проблемы и пострашнее: специалисты НИУ ВШЭ утверждают, что в нашей стране 0,4 процента населения в возрасте от 25 до 64 лет имеют только начальное образование, то есть более 343 тысяч человек, а охват образованием детей в возрасте от 5 до 14 лет составляет 97,6%. То есть тысячи и тысячи наших сограждан или не получают образование вообще, или не заканчивают даже среднюю школу. Конечно, победы на известных мировых конкурсах это всегда престижно, но не стоит забывать, что пока 7 тысяч школьников из России сдают PISA, тысячи их одногодок едва ли умеют читать».
«Научно-образовательная политика» соотносит утрату позиций в рейтинге с целями нацпроекта «Образование»:
«Точно можно сказать, что наши результаты не выросли. Это, как отмечают эксперты, создает серьезные риски для достижения цели, поставленной в майском (2018 года) Указе Президента России и нашедшей отражение в нацпроекте «Образование», – вхождение российской системы школьного образования в десятку лучших в мире».
«АДЕКВАТ» выступает за конструктивный подход:
«Поскольку отдельная выборка этого тестирования по Москве дала результаты на уровне лучших мировых, очень стоит задуматься, какие именно московские методики и практики как именно стоит масштабировать на всю страну. И это вопрос не только и даже не столько денег».
В этом году в рейтинг PISA впервые включили Украину. Оказалось, что уровень знаний украинских школьников в чтении, математике и естественных науках ниже средних показателей для стран ОЭСР.
«Зрада чи Перемога» считает, что это закономерный результат украинской реформы образования:
«Согласно Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), украинские школьники плохо усваивают элементарные навыки чтения и счета. Треть не дотягивает даже до базового уровня. Так, может, вы перестанете те же математику и английский преподавать на мове? Может, не нужно объединять физику, химию и биологию в один предмет – «Человек и природа»? Не? Конечно, «во всем виновата советская система образования», а не то, что в украинских школах сократили количество часов по русскому и литературе и добавили «патриотическое» (читай - майданутое) воспитание».
Второй Скрипаль - капут!
МИД ФРГ объявил двух российских дипломатов в Германии персонами нон грата из-за того, что Россия якобы недостаточно содействовала немецким властям в расследовании убийства чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Его застрелили в Берлине 23 августа. Генпрокуратура ФРГ полагает, что убийство могло быть совершено по указанию властей России или Чечни.
Журналист и политолог Александр Сосновский видит признаки нежелания Берлина обострять отношения с Москвой и полагает, что к эскалации конфликта его принуждают извне:
«О том, что в убийстве найдут "русский след", стало понятно в этот же день – все немецкие СМИ эту версию озвучили. Однако немецкие официальные лица, включая Меркель, очень долго воздерживались от любых комментариев. <…> Берлин давал возможность Москве дать свою оценку происшествия, дать полную характеристику Хангошвили как боевика и террориста. В этом случае Берлин получал возможность адекватной реакции на гибель боевика. <…> Берлин все это время, пока политика молчала, отбивался от внешнего давления с требованием среагировать, как в случае со Скрипалем. <…> Давление на Берлин продолжится. Более того, от членов ЕС потребуют солидарности и высылки дипломатов, как это было в случае со Скрипалем. Нужно готовиться к обострению, господа».
Писатель и публицист Игорь Молотов убежден, что цель провокации с убийством Хангошвили – срыв энергетического сотрудничества Москвы и Берлина. Об этом он пишет в своем Телеграм-канале «Записки из красного дома»:
«Труп боевика поднимут на щит и будут этим трупом тыкать любому, кто не склонен безоглядно верить в постановку спецслужб. И да, мы получили очередного Скрипаля – только классом поменьше и спродюсированного для отдельной локальной проблемы – финиша строительства Северного потока-2».
Канал «Мюсли вслух» прогнозирует реакцию России на высылку дипломатов:
«Надеемся, МИД РФ ответит зеркально, и 2 сотрудника немецкого посольства в Москве срочно поедут домой».
«Доктор едет» ставит в пример израильскую практику обращения с террористами:
«А Израиль никогда не стеснялся говорить, что преступников и врагов евреев найдут и убьют в любой стране. Сначала преступников третьего Рейха, потом арабов... Есть очевидные плюсы, когда у спецслужб имидж такой, что всякая шваль понимает – кара настигнет».
«Fantastic Plastic Machine» подчеркивает, что высылка российских дипломатов нарушает презумпцию невиновности, и пишет, что если немцы считают Россию ответственной за смерть террориста, то должны ее поблагодарить:
«Во-первых, «русский след» не доказан, то есть презумпция невиновности опять получается не нужна. Но даже если, чисто гипотетически, наши спецслужбы действительно грохнули Зелимхана Хангошвили, который каким-то образом просочился в Германию и получил там убежище – немцы должны сказать нам спасибо. За то, что исправили их досадный недогляд. Напомню, из-за такого же недогляда пару лет назад на рождественской ярмарке такой же аллах-бабах намотал на колеса грузовика ее посетителей».
Юбилейные дрязги НАТО
В Лондоне завершился 70-й саммит НАТО, в итоговом заявлении которого главными угрозами названы «агрессивные действия России» и международный терроризм. На этом фоне генсекретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что суммарные оборонные расходы стран НАТО вырастут на $130 млрд в 2020 году и на $400 млрд в 2024 году по сравнению с 2016-м.
В то же время участникам саммита не удалось скрыть внутренних противоречий и взаимного раздражения. Так, президент США Дональд Трамп назвал оскорбительными слова французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО и заявил, что Франция «откалывается» от альянса. Макрон раскритиковал главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за покупку у России зенитных ракетных систем С-400. При этом и Макрон, и Трамп выступили за налаживание диалога с Россией, а Эрдоган пригрозил, что не поддержит план НАТО по усилению защиты стран Прибалтики от РФ, если альянс не признает террористами курдов на северо-востоке Сирии.
«Милитарист» подчеркивает, что в декларации, опубликованной по итогам саммита, на Россию возлагается ответственность за прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, и рассматривает это в контексте ближайших событий:
«Вообще, конечно, очень и очень плохой знак, что накануне встречи Нормандской четверки в декларации НАТО на Россию опять повесили всех собак и обвинили в агрессивных действиях и развале ДРСМД».
«Доктор прописал» цитирует статью CNN, в которой Трамп и Макрон названы «разрушительным фактором» из-за позицию в отношении России, и предрекает дальнейшую демонизацию Макрона:
«Судя по всему, велики шансы, что во время и после нынешнего саммита лидеров стран НАТО Макрону достанется куда больше критики, нежели Трампу. Ну в самом деле, чего только Трамп да Трамп. А тут вон, в CNN равнозначный "разрушительный фактор" обнаружили».
«Всевидящее око» считает, что слова Макрона о «смерти мозга» НАТО – всего лишь приглашение к торгу:
«В Лондоне начался саммит стран НАТО – и все снова обсуждают пресловутое высказывание Макрона про смерть натовского мозга. "Будут ли воскрешать мозг? Или окончательно закопают?" – волнуется общественность. Мы же продолжаем придерживаться мнения, что высказывания Макрона – не более, чем стартовая позиция в торге. Воскрешать не будут. Будут торговаться».
«Суеверная Демократия» находит забавным то, что «мертвый мозг» в исполнении Макрона, похоже, стал причиной санкций, которыми США угрожают Франции. Напомним, американский торговый представитель сообщил, что Франция якобы проводит дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний, в ответ США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 млрд долларов. Телеграм-канал пишет:
«Ноги проекта санкций США против Франции (не думали, что доживем до такого), похоже, растут из мертвого мозга НАТО от Макрона – Трамп очень обиделся на французского президента из-за слов о недееспособности альянса. <…> Чем кончится противостояние двух гигантов современной политической мысли, пока не ясно, но ситуация выглядит комично даже для 2019 года».
«338» удивляется, как НАТО удалось дожить до 70 лет при всех противоречиях, и предлагает Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества брать с альянса пример живучести:
«Вообще можно только позавидовать способности лиц, руливших и рулящих Альянсом, всеми правдами и неправдами (по большей части неправдами, конечно) сохранить организацию. Даже после утраты в качестве ориентира для соперничества в виде ОВД [Организации Варшавского договора – ред.]. Позавидовать и пожелать, чтобы ОДКБ и ШОС дожили бы и до своих 70-летних юбилеев, а региональные структуры безопасности являлись реально рабочими, члены сплоченными, проекты многогранными, не ограниченными только военной сферой».
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