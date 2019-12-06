Телеграм: «Сила Сибири», склоки в НАТО и капут нового Скрипаля

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В Лондоне завершился 70-й саммит НАТО, в итоговом заявлении которого главными угрозами названы «агрессивные действия России» и международный терроризм. На этом фоне генсекретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что суммарные оборонные расходы стран НАТО вырастут на $130 млрд в 2020 году и на $400 млрд в 2024 году по сравнению с 2016-м.



В то же время участникам саммита не удалось скрыть внутренних противоречий и взаимного раздражения. Так, президент США Дональд Трамп назвал оскорбительными слова французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО и заявил, что Франция «откалывается» от альянса. Макрон раскритиковал главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за покупку у России зенитных ракетных систем С-400. При этом и Макрон, и Трамп выступили за налаживание диалога с Россией, а Эрдоган пригрозил, что не поддержит план НАТО по усилению защиты стран Прибалтики от РФ, если альянс не признает террористами курдов на северо-востоке Сирии.

«Милитарист» подчеркивает, что в декларации, опубликованной по итогам саммита, на Россию возлагается ответственность за прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, и рассматривает это в контексте ближайших событий:

«Вообще, конечно, очень и очень плохой знак, что накануне встречи Нормандской четверки в декларации НАТО на Россию опять повесили всех собак и обвинили в агрессивных действиях и развале ДРСМД».

«Доктор прописал» цитирует статью CNN, в которой Трамп и Макрон названы «разрушительным фактором» из-за позицию в отношении России, и предрекает дальнейшую демонизацию Макрона:

«Судя по всему, велики шансы, что во время и после нынешнего саммита лидеров стран НАТО Макрону достанется куда больше критики, нежели Трампу. Ну в самом деле, чего только Трамп да Трамп. А тут вон, в CNN равнозначный "разрушительный фактор" обнаружили».

«Всевидящее око» считает, что слова Макрона о «смерти мозга» НАТО – всего лишь приглашение к торгу:

«В Лондоне начался саммит стран НАТО – и все снова обсуждают пресловутое высказывание Макрона про смерть натовского мозга. "Будут ли воскрешать мозг? Или окончательно закопают?" – волнуется общественность. Мы же продолжаем придерживаться мнения, что высказывания Макрона – не более, чем стартовая позиция в торге. Воскрешать не будут. Будут торговаться».

«Суеверная Демократия» находит забавным то, что «мертвый мозг» в исполнении Макрона, похоже, стал причиной санкций, которыми США угрожают Франции. Напомним, американский торговый представитель сообщил, что Франция якобы проводит дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний, в ответ США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 млрд долларов. Телеграм-канал пишет:

«Ноги проекта санкций США против Франции (не думали, что доживем до такого), похоже, растут из мертвого мозга НАТО от Макрона – Трамп очень обиделся на французского президента из-за слов о недееспособности альянса. <…> Чем кончится противостояние двух гигантов современной политической мысли, пока не ясно, но ситуация выглядит комично даже для 2019 года».

«338» удивляется, как НАТО удалось дожить до 70 лет при всех противоречиях, и предлагает Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества брать с альянса пример живучести:

«Вообще можно только позавидовать способности лиц, руливших и рулящих Альянсом, всеми правдами и неправдами (по большей части неправдами, конечно) сохранить организацию. Даже после утраты в качестве ориентира для соперничества в виде ОВД [Организации Варшавского договора – ред.]. Позавидовать и пожелать, чтобы ОДКБ и ШОС дожили бы и до своих 70-летних юбилеев, а региональные структуры безопасности являлись реально рабочими, члены сплоченными, проекты многогранными, не ограниченными только военной сферой».

