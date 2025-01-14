Генсек НАТО объявил о запуске операции по патрулированию Балтийского моря

Он отметил, что операция носит название Baltic Sentry («Балтийский караул»). По словам Рютте, новая миссия будет следить за ситуацией, в частности, с помощью морских патрульных самолетов и фрегатов.

Ранее правительство Швеции заявило, что число обрывов кабелей в Балтийском море резко увеличивается. Главнокомандующий ВС государства Микаэль Клаэссон отмечал, что до сих пор не удалось однозначно определить, является ли это диверсией. По его словам, возможно, никто и никогда не узнает, кто за этим стоит, передает «Радиоточка НСН».

