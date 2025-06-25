Генсек НАТО назвал Трампа «папочкой»
25 июня 202517:50
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал президента США Дональда Трампа «папочкой». Об этом сообщает Reuters.
Комментируя высказывания американского лидера о конфликте Израиля и Ирана, он отметил, что иногда приходится использовать обсценную лексику.
«И папочке иногда приходится использовать крепкие выражения», - сказал Рютте.
Ранее Трамп раскритиковал нарушение перемирия между Израилем и Ираном, сказав, что они «ни черта не знают, что делают», но использовав более крепкое нецензурное английское выражение, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru