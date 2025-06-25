Генсек НАТО назвал Трампа «папочкой»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал президента США Дональда Трампа «папочкой». Об этом сообщает Reuters.

Трамп допустил, что Иран и Израиль могут возобновить военные действия

Комментируя высказывания американского лидера о конфликте Израиля и Ирана, он отметил, что иногда приходится использовать обсценную лексику.

«И папочке иногда приходится использовать крепкие выражения», - сказал Рютте.

Ранее Трамп раскритиковал нарушение перемирия между Израилем и Ираном, сказав, что они «ни черта не знают, что делают», но использовав более крепкое нецензурное английское выражение, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Дональд ТрампНАТОМарк Рютте

Горячие новости

Все новости

партнеры