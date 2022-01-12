Генсек НАТО назвал переговоры с Россией непростыми

Столтенберг отметил, что стороны обсуждали ситуацию на Украине, а также вопросы безопасности в Европе. Генсек НАТО подчеркнул, что между Россией и альянсом есть разногласия, по которым важно начать диалог.

Встреча Совета Россия - НАТО состоялась в Брюсселе 12 января. В Женеве российско-американские переговоры по гарантиям безопасности прошли 9-10 января.

