Генсек НАТО назвал переговоры с Россией непростыми

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал заседание Совета Россия – НАТО 12 января «непростой, но важной дискуссией».

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Столтенберг отметил, что стороны обсуждали ситуацию на Украине, а также вопросы безопасности в Европе. Генсек НАТО подчеркнул, что между Россией и альянсом есть разногласия, по которым важно начать диалог.

Встреча Совета Россия - НАТО состоялась в Брюсселе 12 января. В Женеве российско-американские переговоры по гарантиям безопасности прошли 9-10 января.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:ПереговорыРоссияНАТО
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