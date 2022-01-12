Генсек НАТО назвал переговоры с Россией непростыми
12 января 202216:50
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал заседание Совета Россия – НАТО 12 января «непростой, но важной дискуссией».
Столтенберг отметил, что стороны обсуждали ситуацию на Украине, а также вопросы безопасности в Европе. Генсек НАТО подчеркнул, что между Россией и альянсом есть разногласия, по которым важно начать диалог.
Встреча Совета Россия - НАТО состоялась в Брюсселе 12 января. В Женеве российско-американские переговоры по гарантиям безопасности прошли 9-10 января.
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12 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru