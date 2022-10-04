Генпрокурор РФ: Запад не особо скрывал действия по разрушению «Северных потоков»
Генпрокурор России Игорь Краснов считает, что Запад не особо скрывал действия по разрушению газопроводов «Северный поток». Такое заявление он сделал в ходе встречи с вьетнамским президентом Нгуен Суан Фуком.
Краснов указал на то, что западные страны изначально заявляли о намерениях остановить работу «Северных потоков», а теперь говорят о диверсии РФ. Он назвал такое поведение западных лидеров «массовой шизофренией».
Ранее на «Северных потоках» было зафиксировано резкое снижение давления, на участках трубопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции выявили четыре утечки. По данным экспертов, ЧП произошло из-за физических повреждений газопроводов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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