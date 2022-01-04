СМИ: прокуратура Нью-Йорка вызвала на допрос детей Трампа
Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк вызвала на допрос детей бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал «360».
По данным издания The New York Times, которое ссылается на источник, им предстоит ответить на вопросы о компании Trump Organization. На допрос вызвали Иванку Трамп и Дональда Трампа-младшего. Речь идет о возможном мошенничестве в компании бывшего главы Белого дома.
Генпрокурор намерена выяснить, не завышал ли Трамп стоимость своих активов с помощью мошеннических схем. Также она хочет узнать, не уменьшал ли бизнесмен цифры для снижения налогов.
Дети Трампа получили должности в Trump Organization сразу после окончания колледжей. Дональд Трамп активно вовлекал их свой бизнес.
Ранее бывший президент назвал «охотой на ведьм» обвинения нью-йоркской прокуратуры в махинациях с налогами в адрес его компании Trump Organization.
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