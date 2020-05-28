Сванидзе: Воспользовались Победой для закручивания гаек
Телеведущий и историк в эфире НСН выразил сомнение в необходимости еще одного закона против нацизма.
В Госдуме подготовили законопроект о блокировки сайтов и ресурсов, которые пропагандируют нацизм. Как передает REGNUM, об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»). Он напомнил, что недавно наблюдали «чудовищную ситуацию, когда во время прохождения наших участников войны, «Бессмертный полк» стали пропагандировать нацистских преступников».
«Это чудовищная акция», - подчеркнул Пискарёв, не уточнив, будут ли в случае повторения таких провокаций блокировать ресурсы «Бессмертного полка».
Отметим, что в УК уж прописана ответственность за оправдание и пропаганду нацистской идеологии. Также предусмотрена блокировка экстремистских ресурсов.
Телеведущий и историк Николай Сванидзе в эфире НСН выразил сомнение в необходимости еще одного закона.
«Это встречается. Есть у нас и фашисты, и нашисты. Но против них уже есть закон, давно принят. Статья в Уголовном кодексе есть за пропаганду нацизма. Поэтому я не понимаю, зачем дублировать. Зачем принимать десять законов на одну и ту же тему? - спросил журналист. - Другой вопрос: какие теперь будут критерии принадлежности к этому самому нацизму. Может быть, теперь будут притягивать за уши какие-нибудь исторические исследования, в которых критикуется сталинское руководство во время войны. И это будет трактоваться как оправдание нацизма. Это не имеет никакого отношения к реальности».
По его мнению, единороссы просто воспользовались 75-летием Победы. «Тема на ходу, актуальная – и решили ужесточить законодательство. Кроме закручивания гаек других перспектив не вижу. Борьбе с нацизмом это не будет способствовать, который глобально давно побежден. А преследовать людей, которые выступают против власти, обвинять их безосновательно в нацизме – это может быть», - заключил Сванидзе.
Ранее Николай Сванидзе в эфире НСН поддержал отмену праздничного шествия на 75-ю годовщину Победы в Москве.
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