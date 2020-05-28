Сванидзе: Воспользовались Победой для закручивания гаек

В Госдуме подготовили законопроект о блокировки сайтов и ресурсов, которые пропагандируют нацизм. Как передает REGNUM, об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»). Он напомнил, что недавно наблюдали «чудовищную ситуацию, когда во время прохождения наших участников войны, «Бессмертный полк» стали пропагандировать нацистских преступников».

«Это чудовищная акция», - подчеркнул Пискарёв, не уточнив, будут ли в случае повторения таких провокаций блокировать ресурсы «Бессмертного полка».

Отметим, что в УК уж прописана ответственность за оправдание и пропаганду нацистской идеологии. Также предусмотрена блокировка экстремистских ресурсов.

Телеведущий и историк Николай Сванидзе в эфире НСН выразил сомнение в необходимости еще одного закона.