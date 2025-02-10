Генпрокуратура Словакии отклонила заявление проукраинских активистов против Фицо

По мнению прокурора, заявление носит политический характер и не относится к уголовно-правовой сфере. Что же касается встречи словацкого премьера и президента России, добавил прокурор, ее предметом был обмен мнениями по вопросу обеспечения поставок российского газа.

Проукраински настроенная организация подала соответствующее заявление в декабре 2024 года. Поводом послужила, в частности, встреча Фицо и Путина 22 декабря.

Ранее корпорация «Газпром» возобновила поставки в Словакию российского газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

