Генпрокуратура Словакии отклонила заявление проукраинских активистов против Фицо
Генпрокуратура Словакии отклонила заявление, поданное против главы правительства страны Роберта Фицо проукраинскими активистами в связи с его визитом в Россию и встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание Denník N.
По мнению прокурора, заявление носит политический характер и не относится к уголовно-правовой сфере. Что же касается встречи словацкого премьера и президента России, добавил прокурор, ее предметом был обмен мнениями по вопросу обеспечения поставок российского газа.
Проукраински настроенная организация подала соответствующее заявление в декабре 2024 года. Поводом послужила, в частности, встреча Фицо и Путина 22 декабря.
Ранее корпорация «Газпром» возобновила поставки в Словакию российского газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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