Генпрокуратура РФ признала организацию Freedom House нежелательной в России
Деятельность американской неправительственной организации Freedom House признана нежелательной на территории России. Об этом сообщает пресс-служба РФ.
В сообщении говорится, что Freedom House содействует установлению так называемой «главенствующей» роли США в мире, участвует в продвижении политики недружественных стран по конфликту на Украине, в том числе по дискредитации Вооруженных Сил РФ.
«Freedom House активно призывает к оказанию всесторонней помощи Украине, конфискации «замороженных» российских активов в пользу Киева, увеличению санкционного давления на Россию, введению международных санкций в отношении третьих государств «за поддержку Москвы», - указали в ведомстве.
В ведомстве добавили, что Freedom House оказывает поддержку российской оппозиции, прозападным активистам, а также лицам, которые были осуждены за совершение террористических преступлений.
Ранее Минюст РФ внёс в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, германский Boris Nemtsov Foundation for Freedom («Фонд Бориса Немцова за свободу»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru