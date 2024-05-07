Генпрокуратура РФ признала организацию Freedom House нежелательной в России

В сообщении говорится, что Freedom House содействует установлению так называемой «главенствующей» роли США в мире, участвует в продвижении политики недружественных стран по конфликту на Украине, в том числе по дискредитации Вооруженных Сил РФ.

«Freedom House активно призывает к оказанию всесторонней помощи Украине, конфискации «замороженных» российских активов в пользу Киева, увеличению санкционного давления на Россию, введению международных санкций в отношении третьих государств «за поддержку Москвы», - указали в ведомстве.

В ведомстве добавили, что Freedom House оказывает поддержку российской оппозиции, прозападным активистам, а также лицам, которые были осуждены за совершение террористических преступлений.

Ранее Минюст РФ внёс в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, германский Boris Nemtsov Foundation for Freedom («Фонд Бориса Немцова за свободу»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

