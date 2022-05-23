Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность немецкого фонда Белля

Деятельность в России немецкого «Фонда имени Генриха Бёлля» (Heinrich Böll Stiftung) признана нежелательной, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Свободный Идель-Урал»

В сообщении говорится, что решение было принято «по результатам изучения поступивших материалов», в ведомстве считают, что деятельность фонда «представляет угрозу конституционному строю и безопасности России».

Генпрокуратура направила в Министерство юстиции России информацию, необходимую для включения фонда в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской неправительственной организации «Крымская правозащитная группа», сообщает RT.

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