Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность немецкого фонда Белля
Деятельность в России немецкого «Фонда имени Генриха Бёлля» (Heinrich Böll Stiftung) признана нежелательной, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
В сообщении говорится, что решение было принято «по результатам изучения поступивших материалов», в ведомстве считают, что деятельность фонда «представляет угрозу конституционному строю и безопасности России».
Генпрокуратура направила в Министерство юстиции России информацию, необходимую для включения фонда в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.
Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской неправительственной организации «Крымская правозащитная группа», сообщает RT.
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