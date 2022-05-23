Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность немецкого фонда Белля

В сообщении говорится, что решение было принято «по результатам изучения поступивших материалов», в ведомстве считают, что деятельность фонда «представляет угрозу конституционному строю и безопасности России».

Генпрокуратура направила в Министерство юстиции России информацию, необходимую для включения фонда в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской неправительственной организации «Крымская правозащитная группа», сообщает RT.

