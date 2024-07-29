Фонд «Свободная Россия» внесли в список экстремистов и террористов
Росфинмониторинг внёс в перечень экстремистов и террористов несколько десятков организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, в перечень внесли Free Russia Foundation (Фонд «Свободная Россия», США) (признан Минюстом нежелательной организацией и запрещен).
Отмечается, что в список попали более 50 националистических и сепаратистских движений, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».
Ранее Росфинмониторинг внес экс-адвоката Илью Новикова (признан в РФ иноагентом) в список террористов и экстремистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru