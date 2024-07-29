Фонд «Свободная Россия» внесли в список экстремистов и террористов

В частности, в перечень внесли Free Russia Foundation (Фонд «Свободная Россия», США) (признан Минюстом нежелательной организацией и запрещен).

Отмечается, что в список попали более 50 националистических и сепаратистских движений, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

Ранее Росфинмониторинг внес экс-адвоката Илью Новикова (признан в РФ иноагентом) в список террористов и экстремистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

