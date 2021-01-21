Генпрокуратура направила Германии очередной запрос по Навальному

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево по прилете в Россию из Германии, где он почти пять месяцев проходил реабилитацию после инцидента, который ОЗХО признала отравлением нервно-паралитическим веществом. Сейчас политик находится в СИЗО, где будет дожидаться заседания суда о замене условного срока на реальный. Суд связан с претензиями ФСИН, которая заявила, что Навальный нарушил условия исправительного срока.





