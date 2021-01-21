Генпрокуратура направила Германии очередной запрос по Навальному

Генеральная прокуратура РФ снова отправила немецким коллегам запрос о правовой помощи по инциденту с предполагаемым отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.

В ведомстве отметили, что ранее ФРГ отклонила большую часть российских ходатайства, а переданные протоколы допросов политика оказались «несодержательны».

В Генпрокуратуре считают, что немецкие коллеги намеренно скрывают истинные обстоятельства произошедшего, так как ранее официальный представитель Федерального ведомства юстиции ФРГ заявил, что возглавляемое им ведомства надлежащим образом исполнило все обязательства перед Россией.

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Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево по прилете в Россию из Германии, где он почти пять месяцев проходил реабилитацию после инцидента, который ОЗХО признала отравлением нервно-паралитическим веществом. Сейчас политик находится в СИЗО, где будет дожидаться заседания суда о замене условного срока на реальный. Суд связан с претензиями ФСИН, которая заявила, что Навальный нарушил условия исправительного срока.



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ФОТО: twitter.com/Kira_Yarmysh
ТЕГИ:ГерманияГенпрокуратураАлексей Навальный
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