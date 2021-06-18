Генпрокуратура изучает материалы по делу о блокаде Крыма
Генпрокуратура России получила обращение крымских властей о привлечении к уголовной ответственности организаторов блокады полуострова. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс.
Материалы, на основании которых, как предполагается, к ответственности будут привлечены конкретные лица за организацию блокады, были направлены в СК и ФСБ. Их сбором занималась специальная рабочая группа, организованная властями Крыма. В документах содержится просьба о возбуждении уголовное дело против 12 граждан Украины, в их числе два бывших президента страны.
По словам Фикса, Генпрокуратура также запросила материалы, «которые будут касаться международных инстанций». Связано это с тем, что это ведомство уполномочено представлять государство в международных судах.
«Когда у нас будут все решения судов по искам, по уголовной ответственности, нам надо будет обращаться в [международные] суды о признании действий [организаторов блокады] геноцидом по отношению к крымчанам», - отметил зампредседателя Госсовета республики.
Ранее в Госсовете Крыма рассказали о намерении подать иски по пяти блокадам, устроенным Крыму Украиной. Речь идет об энергетической, водной, транспортной, продовольственной и банковской блокаде.
Ранее политолог Владимир Джаралла в беседе с РИА ФАН заявил, что водная блокада Крыма является частью украинской стратегии, поэтому Киев не возьмет на себя ответственность за ситуацию в республике.
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