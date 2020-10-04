Генпрокуратура Азербайджана заявила о 24 погибших и 111 раненых мирных гражданах

Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что один человек погиб и 32 получили ранения при ударе городу Гянджа, уточняют «Известия».

Президент непризнанного Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян распорядился прекратить огонь по военным объектам в азербайджанском городе Гянджа. Об этом глава Нагорного Карабаха сообщил в Facebook. Однако, пообещал возобновить обстрелы, если противник не сделает соответствующих выводов, сообщает РБК.

