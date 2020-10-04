Генпрокуратура Азербайджана заявила о 24 погибших и 111 раненых мирных гражданах
Число мирных граждан Азербайджана, погибших на линии соприкосновения, увеличилось до 24, а раненых – до 111. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на Генпрокуратуру страны.
Потери произошли на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что один человек погиб и 32 получили ранения при ударе городу Гянджа, уточняют «Известия».
Президент непризнанного Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян распорядился прекратить огонь по военным объектам в азербайджанском городе Гянджа. Об этом глава Нагорного Карабаха сообщил в Facebook. Однако, пообещал возобновить обстрелы, если противник не сделает соответствующих выводов, сообщает РБК.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru