Генпркуратура РФ признала нежелательной деятельность фонда Конрада Аденауэра

В ведомстве указали, что организация, чья деятельность «носит открытый провокационный характер», распространяет материалы, дискредитирующие российские власти, работу правоохранительных органов и судебную систему РФ.

Также фонд обвинили в активном продвижении политики недружественных государств по теме спецоперации на Украине.

«Информационная деятельность Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. нацелена на осложнение отношений между Россией и странами Запада, создание условий для политической и экономической изоляции РФ на международной арене, усиление военного противостояния в регионах проведения СВО», - говорится в сообщении.

Ранее Минюст РФ расширил перечень нежелательных в стране иностранных и международных неправительственных организаций, включив в него американский Center for Strategic and International Studies (CSIS), сообщает RT.

