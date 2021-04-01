Генконсульство США в Екатеринбурге прекратило выдачу виз
Генеральное консульство США в Екатеринбурге перестанет выдавать визы и предоставлять консульские услуги американским гражданам с 1 апреля. Информация об этом опубликована на сайте диппредставительства.
Эти услуги будут доступны только в Москве: посетителям сайта предлагается перейти на страницу американского посольства в российской столице, сообщает Ura.ru.
Кроме того, посол США в РФ Джон Салливан заявил, что американское консульство во Владивостоке не возобновит свою работу, сообщает RT. По словам посла, решение было принято после консультаций с госсекретарем США по итогам проверки безопасности посольства и условий работы американских дипломатов в России, отмечает РИА ФАН.
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