Генконсульство США в Екатеринбурге прекратило выдачу виз

Генеральное консульство США в Екатеринбурге перестанет выдавать визы и предоставлять консульские услуги американским гражданам с 1 апреля. Информация об этом опубликована на сайте диппредставительства.

МИД России: генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны

Эти услуги будут доступны только в Москве: посетителям сайта предлагается перейти на страницу американского посольства в российской столице, сообщает Ura.ru.

Кроме того, посол США в РФ Джон Салливан заявил, что американское консульство во Владивостоке не возобновит свою работу, сообщает RT. По словам посла, решение было принято после консультаций с госсекретарем США по итогам проверки безопасности посольства и условий работы американских дипломатов в России, отмечает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЕкатеринбургВизыПосольство СШАСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры