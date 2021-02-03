Генконсульство России в Нью-Йорке раскрасили вандалы

На Генконсульство России в Нью-Йорке напал вандал, передает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

После случившегося дипломаты попросили Госдепартамент США обеспечить безопасность дипмиссии. Инцидент произошел во время «антироссийской» акции. Неизвестный испачкал фасад здания красной краской.

Посольство РФ: отключение телефона в генконсульстве в США неприемлемо

Также Генконсульство обратилось в правоохранительные органы с просьбой обеспечить порядок у здания.

В конце января в генеральном консульстве России в Нью-Йорке пропала телефонная связь. Было отключены около 30 линий.

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ФОТО: flickr.com
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