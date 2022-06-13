Генконсульство РФ откроется в Гродно
Генконсульство России откроется в Белоруссии «для укрепления связей». Об этом сообщает «Интерфакс».
Объявление об этом сделал посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Он отметил также, что важным направлением развития двустороннего сотрудничество является межрегиональное взаимодействие. По словам Грызлова, в настоящее время в РФ находится 11 отделений белорусского посольства.
Ранее премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что Белоруссия и Россия переходят на новую ступень интеграции, включая культурную, финансовую, банковскую.
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