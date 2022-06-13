Генконсульство РФ откроется в Гродно

Объявление об этом сделал посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Он отметил также, что важным направлением развития двустороннего сотрудничество является межрегиональное взаимодействие. По словам Грызлова, в настоящее время в РФ находится 11 отделений белорусского посольства.

Ранее премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что Белоруссия и Россия переходят на новую ступень интеграции, включая культурную, финансовую, банковскую.



