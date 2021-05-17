Генконсул США в Екатеринбурге покинула Россию
Американский генконсул в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула Урал. Прощальное письмо политика опубликовали на странице консульства в Facebook.
В прощальном обращении Сторроу поблагодарила екатеринбургское сообщество. Политик отметила, что у американцев и россиян много общего, а также добавила, что жители региона полны творчества и энергии, пишет ТК «360». «Я надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами», — подчеркнула Сторроу.
Ранее в Госдепе США заявили, что консульство в Екатеринбурге не выдает визы и не обслуживает американских граждан, сообщила RT.
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