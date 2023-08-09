Генконсул РФ заявил, что США отклоняют запросы дипведомства на рабочие поездки

«Самым главным ограничением являются поездки за пределы 25-мильной зоны, прежде всего рабочие поездки. Необходима подача уведомления за четыре рабочих дня. Мы подаем такие заявки, но они отклоняются», — рассказал дипломат.

По словам Захарова, принятые американской стороной меры становятся препятствием для поездок для встреч с официальными лицами, выездных консульских сессий, посещения общин.

Как отметил генконсул, посол России в США Анатолий Антонов, старшие дипломаты ведомства и профильные департаменты МИД неоднократно выдвигали предложения, которые могли бы облегчить работу российских представительств и дипмиссии США в России. Однако ответы на инициативы затягиваются или отклоняются «под надуманными предлогами».

Захаров добавил, что ограничения также сказываются на работе с соотечественниками, которые тянутся к родине: генконсульство «практически ограничено городом Хьюстон».

Между тем посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон не мешать налаживанию дипломатических связей между Россией и Грузией, напоминает Ura.ru.

