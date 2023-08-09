Генконсул РФ заявил, что США отклоняют запросы дипведомства на рабочие поездки
Власти США отклоняют запросы российского генконсульства в Хьюстоне на рабочие поездки за пределами ограничительной зоны в 25 миль. Об этом заявил генеральный консул РФ Александр Захаров в беседе с ТАСС.
«Самым главным ограничением являются поездки за пределы 25-мильной зоны, прежде всего рабочие поездки. Необходима подача уведомления за четыре рабочих дня. Мы подаем такие заявки, но они отклоняются», — рассказал дипломат.
По словам Захарова, принятые американской стороной меры становятся препятствием для поездок для встреч с официальными лицами, выездных консульских сессий, посещения общин.
Как отметил генконсул, посол России в США Анатолий Антонов, старшие дипломаты ведомства и профильные департаменты МИД неоднократно выдвигали предложения, которые могли бы облегчить работу российских представительств и дипмиссии США в России. Однако ответы на инициативы затягиваются или отклоняются «под надуманными предлогами».
Захаров добавил, что ограничения также сказываются на работе с соотечественниками, которые тянутся к родине: генконсульство «практически ограничено городом Хьюстон».
Между тем посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон не мешать налаживанию дипломатических связей между Россией и Грузией, напоминает Ura.ru.
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