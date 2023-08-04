Захарова призвала США перестать врать о черноморской инициативе

Она отметила, что Запад замалчивает реальное положение дел, не говоря о том, что кормовое зерно Украины шло в основном в «сытую» Европу. А морской гуманитарный коридор из Одессы в Стамбул, по словам Захаровой, использовался Киевом для «террористических атак» против России.

Ранее, 19 июля, президент РФ Владимир Путин еще раз обозначил условия для возвращения России в зерновую сделку. По его словам, главным условием является восстановление изначальной гуманитарной сути инициативы, сообщает «Радиоточка НСН».

