Захарова призвала США перестать врать о черноморской инициативе
Соединенным Штатам следует прекратить врать в своих призывах возобновить черноморскую инициативу, Запад замалчивает реальное положение дел. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что Запад замалчивает реальное положение дел, не говоря о том, что кормовое зерно Украины шло в основном в «сытую» Европу. А морской гуманитарный коридор из Одессы в Стамбул, по словам Захаровой, использовался Киевом для «террористических атак» против России.
Ранее, 19 июля, президент РФ Владимир Путин еще раз обозначил условия для возвращения России в зерновую сделку. По его словам, главным условием является восстановление изначальной гуманитарной сути инициативы, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru