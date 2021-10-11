Генереальное консульство Белоруссии в Нью-Йорке прекращает работу
Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что Генконсульство республики в Нью-Йорке прекращает свою работу, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что работа диппредставительства была остановлена по требованию американской стороны.
Отмечается, что граждане Белоруссии, проживающие на территории консульского округа, включая Канаду, смогут обращаться в посольство республики в США, расположенное в Вашингтоне, а состоящие на постоянном консульском учёте будут переведены туда с 1 ноября.
«После 15 октября доступ в офис Генерального консульства будет невозможен», - говорится в заявлении МИД Белоруссии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил безвизовый режим для некоторых государств, в том числе для граждан США и Бразилии.
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