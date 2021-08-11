Генерала Лебедя обвинили в попытке свержения Горбачева

Генерал Александр Лебедь участвовал в разработке плана по свержению президента СССР Михаила Горбачева в августе 1991 года. Об этом заявил последний в истории Советского Союза первый секретарь московского горкома КПСС Юрий Прокофьев в интервью «Ленте.ру».

Прокофьев напомнил, что в тот период Лебедь был заместителем командующего ВДВ и командовал 106-й воздушно-десантной дивизией, пишет Ura.ru.

«Он выступил как предатель. Группа готовивших ГКЧП людей работала в Подмосковье. О ней знал весьма ограниченный круг лиц. Они готовили документы, разрабатывали порядок ввода и размещения войск в Москве», — заявил Прокофьев.

Экс-секретарь горкома отметил, что Лебедь работал в этой группе во время августовского кризиса 1991 года и во главе батальона тульских десантников взял в окружении здание Белого дома, сообщает телеканал «360». Однако неожиданно генерал перешел на сторону первого президента России Бориса Ельцина.

