Генерала Лебедя обвинили в попытке свержения Горбачева
Генерал Александр Лебедь участвовал в разработке плана по свержению президента СССР Михаила Горбачева в августе 1991 года. Об этом заявил последний в истории Советского Союза первый секретарь московского горкома КПСС Юрий Прокофьев в интервью «Ленте.ру».
Прокофьев напомнил, что в тот период Лебедь был заместителем командующего ВДВ и командовал 106-й воздушно-десантной дивизией, пишет Ura.ru.
«Он выступил как предатель. Группа готовивших ГКЧП людей работала в Подмосковье. О ней знал весьма ограниченный круг лиц. Они готовили документы, разрабатывали порядок ввода и размещения войск в Москве», — заявил Прокофьев.
Экс-секретарь горкома отметил, что Лебедь работал в этой группе во время августовского кризиса 1991 года и во главе батальона тульских десантников взял в окружении здание Белого дома, сообщает телеканал «360». Однако неожиданно генерал перешел на сторону первого президента России Бориса Ельцина.
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