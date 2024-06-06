Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности
Дания, Греция, Пакистан, Сомали и Панама с 1 января 2025 года станут новыми непостоянными членами Совета Безопасности ООН. Как сообщает ТАСС, такое решение было принято по итогам тайного голосования Генассамблеи всемирной организации.
Указанные государства сменят Швейцарию, Японию, Мальту, Мозамбик и Эквадор. Срок их полномочий истекает 31 декабря 2024 года.
Отмечается, что всего в Совет Безопасности ООН входят 10 непостоянных членов, которые не обладают правом вето. При этом правила ротации предусматривают ежегодную смену пяти из них.
Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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