Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял российскую резолюцию, направленную на борьбу с героизацией нацизма. Документ был поддержан 116 странами, в том числе Арменией, Белоруссией, Китаем, Сербией и Южноафриканской Республикой. Против проголосовали 54 государства, включая Украину, США, Великобританию, Германию, Францию, Канаду и Японию. 11 стран воздержались.

Резолюция, состоящая из 74 пунктов, включает рекомендации для государств о принятии мер, в том числе законодательных и образовательных, для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны.