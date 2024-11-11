Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял российскую резолюцию, направленную на борьбу с героизацией нацизма. Документ был поддержан 116 странами, в том числе Арменией, Белоруссией, Китаем, Сербией и Южноафриканской Республикой. Против проголосовали 54 государства, включая Украину, США, Великобританию, Германию, Францию, Канаду и Японию. 11 стран воздержались.
Резолюция, состоящая из 74 пунктов, включает рекомендации для государств о принятии мер, в том числе законодательных и образовательных, для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны.
Также осуждаются действия, связанные с героизацией нацизма, включая пропаганду через граффити и рисунки нацистской тематики, а также торжественные чествования нацистского режима.
Документ также призывает страны ликвидировать расовую дискриминацию всеми возможными средствами, в том числе законодательно, если это необходимо, и осуждает использование образовательных материалов, пропагандирующих расизм и насилие, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru