Гебрев опроверг данные болгарской прокуратуры о взрывах на оружейных заводах

Болгарская компания ЕМКО предпринимателя Эмилияну Гебреву, опровергла данные прокуратуры Болгарии о расследовании взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 год. Об этом сообщает ТАСС.

Так, ЕМКО опровергает данные о том, что взорванное оружие было подготовлено для экспорта, в том числе в Грузию. В заявлении компании подчеркивается, что "эта ложь легко проверяется имеющимися в наличии документами".

Однако руководство ЕКМО подтвердило, что инцидент со взрывами боеприпасов, доставленных из Чехии, уже был в истории компании.



В организации взрывов обвинили шестерых россиян. Посла РФ в Болгарии вызвали в посольство.

