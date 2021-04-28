Гебрев опроверг данные болгарской прокуратуры о взрывах на оружейных заводах

Болгарская компания ЕМКО предпринимателя Эмилияну Гебреву, опровергла данные прокуратуры Болгарии о расследовании взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 год. Об этом сообщает ТАСС.

Так, ЕМКО опровергает данные о том, что взорванное оружие было подготовлено для экспорта, в том числе в Грузию. В заявлении компании подчеркивается, что "эта ложь легко проверяется имеющимися в наличии документами".

Однако руководство ЕКМО подтвердило, что инцидент со взрывами боеприпасов, доставленных из Чехии, уже был в истории компании.

В организации взрывов обвинили шестерых россиян. Посла РФ в Болгарии вызвали в посольство.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УкраинаОружиеВзрывБолгария
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