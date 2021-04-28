Российского посла вызвали в МИД Болгарии
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова вызвана в министерство иностранных дел республики. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.
Встреча состоится в четверг 29 апреля. В болгарском МИДе заявляют, что вся необходимая информация будет раскрыта по факту переговоров с российским дипломатом.
Предполагается, что причиной вызова российского посла может быть ситуация с покушением на владельца болгарской оружейной компании «Дунарит» Эмилиана Гебрева в апреле 2015 года. Гебрев поставлял оружие украинской армии во время конфликта на Донбассе. Из-за этого он мог стать объектом внимания российских спецслужб, так считает болгарская прокуратура, которая обвинила троих россиян в попытке отравить оружейника.
Также болгарская прокуратура объявила о причастности шестерых россиян к взрывам на военных складах и оружейных заводах Гебрева.
Ранее Чехия объявила о причастности предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) России Александра Петрова и Руслана Боширова к взрывам в чешской деревне Врбетице в 2014 году, из-за которых погибли два человека, а 430 местных жителей были эвакуированы в срочном порядке. По мнению чешской стороны, взрывы должны был состояться в Болгарии, а их «мишенью» мог быть Гебрев.
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