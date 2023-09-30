«Где я?»: Трамп спародировал потерявшегося на сцене Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в Калифорнии спародировал действующего главу государства Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как отметил Трамп, 80-летний Байден не может найти выход со сцены.

«Вот сцена, я раньше ее не видел, но если я пойду налево, там будут ступеньки, направо — ступеньки. А этот парень: "Где я? Где я, черт возьми?"», — заявил политик, добавив, что Байден «ужасен».

Трамп рассмешил собравшихся и сорвал овации.

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