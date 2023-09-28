В Конгрессе заявили, что Байден портит всё, к чему прикасается

Президент США портит всё, к чему прикасается, сообщил в социальной сети Х спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти.

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«Кажется, что всё, к чему прикасается Байден, он портит», — написал законодатель.

Он указал, что миграционная политика главы государства привела к разрушению американской границы, а субсидии на электрокары вызвали забастовки профсоюзов работников автопредприятий.

Ранее Маккарти заявил, что на счет, в котором указан домашний адрес американского лидера Джо Байдена, поступали денежные переводы из Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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