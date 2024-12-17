ГД приняла закон о праве снять запрет деятельности террористической организации
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект о введении механизма временного приостановления запрета деятельности террористической организации по решению суда.
В законопроекте уточняется, что достаточным основанием для приостановки действия запрета может стать подтверждение того, что после включения в список террористических организаций структура прекратила совершать соответствующие преступления.
Среди авторов законопроекта —депутаты Дмитрий Вяткин, Василий Пискарев и Андрей Луговой, а также сенаторы Анрей Клишас, Андрей Яцкин и Юрий Федоров.
Ранее в России отсутствовал механизм, допускающий приостановление деятельности подобных организаций, напоминает «Радиоточка НСН».
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