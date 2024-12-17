ГД приняла закон о праве снять запрет деятельности террористической организации

В законопроекте уточняется, что достаточным основанием для приостановки действия запрета может стать подтверждение того, что после включения в список террористических организаций структура прекратила совершать соответствующие преступления.

Среди авторов законопроекта —депутаты Дмитрий Вяткин, Василий Пискарев и Андрей Луговой, а также сенаторы Анрей Клишас, Андрей Яцкин и Юрий Федоров.

Ранее в России отсутствовал механизм, допускающий приостановление деятельности подобных организаций, напоминает «Радиоточка НСН».

