ГД приняла закон о праве снять запрет деятельности террористической организации

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект о введении механизма временного приостановления запрета деятельности террористической организации по решению суда.

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В законопроекте уточняется, что достаточным основанием для приостановки действия запрета может стать подтверждение того, что после включения в список террористических организаций структура прекратила совершать соответствующие преступления.

Среди авторов законопроекта —депутаты Дмитрий Вяткин, Василий Пискарев и Андрей Луговой, а также сенаторы Анрей Клишас, Андрей Яцкин и Юрий Федоров.

Ранее в России отсутствовал механизм, допускающий приостановление деятельности подобных организаций, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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