GBN News: Байден на встрече в Нью-Йорке не пожал руку Луле да Силве
Президент Соединенных Штатов Джо Байден отметился очередным странным поступком, когда не пожал руку бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве на встрече в Нью-Йорке. Об этом сообщил GBN News.
Отмечается, что, поднимаясь на сцену, Байден задел флаг Бразилии, а затем путался в словах. В конце встречи американский лидер пожал руку только главе Международной организации труда Гилберту Хунгбо, но не да Силве, развернувшись к нему спиной.
Ранее, 15 сентября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер оценила работоспособность 80-летнего Байдена. Представитель американской администрации отметила, что Байден работает как 40-летний. Она заверила, что американской общественности не стоит переживать за здоровье главы государства, передает «Радиоточка НСН».
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