«Газпром» заявил, что может прекратить поставки газа Молдавии
«Газпром» заявил, что может полностью прекратить поставки газа Молдавии при нарушении оплаты. Об этом сообщает ТАСС.
В компании отметили, обязательства по оплате должны быть выполнены до 20 октября. Также в компании заявили о праве на расторжение контракта в любой момент.
Ранее граждан Молдавии призвали по максимуму сократить потребление газа из-за опасений того, что стоимость на него зимой увеличится до максимальных значений, так как российская компания «Газпром» якобы может перекрыть поставку топлива в страну.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru