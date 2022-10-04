«Газпром» заявил, что может прекратить поставки газа Молдавии

В компании отметили, обязательства по оплате должны быть выполнены до 20 октября. Также в компании заявили о праве на расторжение контракта в любой момент.

Ранее граждан Молдавии призвали по максимуму сократить потребление газа из-за опасений того, что стоимость на него зимой увеличится до максимальных значений, так как российская компания «Газпром» якобы может перекрыть поставку топлива в страну.

