Молдавия ужесточила контроль на границе с РФ
Власти Молдавии ужесточили контроль на границе с РФ в связи с ожиданием потока людей. Об этом сообщает ТАСС.
В Службе информации и безопасности страны заявили, что планируют тщательно проверять въезжающих иностранцев в страну. В частности, планируется запрашивать обратные билеты и наличие средств для нахождения в стране.
Ранее пограничная служба Молдавии отказывала во въезде российским гражданам с формулировкой «не смогли подтвердить цель визита», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+38 739 / сут.
Умерли
387 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,0 млн+57 937 / сут.
- МАГАТЭ поставит Украине очередное оборудование для ядерной защиты
- Молдавия ужесточила контроль на границе с РФ
- Боррель: за восстановление Украины должна заплатить Россия
- Трамп предложил выступить посредником в переговорах РФ и Украины
- «Спартак» обыграл «Зенит» в матче группового этапа РПЛ
- Сенат США одобрил выделение 12,4 млрд долларов в помощь Украине
- Бизнесмену Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США
- Оператор «Северного потока» оценит повреждения после получения разрешений
- Госдеп: в США рассматривают все возможные варианты санкций против России
- Делегации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru