Молдавия ужесточила контроль на границе с РФ

Власти Молдавии ужесточили контроль на границе с РФ в связи с ожиданием потока людей. Об этом сообщает ТАСС.

В Службе информации и безопасности страны заявили, что планируют тщательно проверять въезжающих иностранцев в страну. В частности, планируется запрашивать обратные билеты и наличие средств для нахождения в стране.

Ранее пограничная служба Молдавии отказывала во въезде российским гражданам с формулировкой «не смогли подтвердить цель визита», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Молдавия
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