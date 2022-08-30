«Газпром» приостановил поставки газа во Францию

«Газпром» приостановил поставки газа во Францию из-за неоплаты поставок в июле в полном объеме. Об этом сообщили в компании.

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Поставки осуществляются французской компании Engie. Согласно указу президента от 31 марта, поставка газа иностранному покупателю запрещается при неоплате полного объема товара.

Отмечается, что «Газпром» направил Engie уведомление о приостановке поставок с 1 сентября до момента поступления полной оплаты.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ФранцияГазпром
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