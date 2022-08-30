«Газпром» приостановил поставки газа во Францию
30 августа 202221:40
«Газпром» приостановил поставки газа во Францию из-за неоплаты поставок в июле в полном объеме. Об этом сообщили в компании.
Поставки осуществляются французской компании Engie. Согласно указу президента от 31 марта, поставка газа иностранному покупателю запрещается при неоплате полного объема товара.
Отмечается, что «Газпром» направил Engie уведомление о приостановке поставок с 1 сентября до момента поступления полной оплаты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru