«Газпром» прекращает поставки газа в Нидерланды с 31 мая
«Газпром экспорт» прекратит поставки газа из РФ по контракту газовому трейдеру Gasterra в Нидерландах с 31 мая. Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что отключение нидерландской компании от российского газа произошло из-за просрочки оплаты за поставленный в апреле газ.
Ранее, в понедельник, нидерландская компания Gasterra отказалась выполнять требования «Газпрома» об оплате газа в рублях.
В след за этим «Газпром экспорт» сообщил, что оплата от нидерландского партнера не поступила на российский счет, в связи с чем уведомил Gasterra о прекращении поставки газа с 31 мая.
Вместе с Нидерландами от российского газа уже отключены Польша, Болгария и Финляндия. Причиной стал отказ государств от оплаты за поставки в рублях.
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