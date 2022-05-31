«Газпром» прекращает поставки газа в Нидерланды с 31 мая

Сообщается, что отключение нидерландской компании от российского газа произошло из-за просрочки оплаты за поставленный в апреле газ.

Ранее, в понедельник, нидерландская компания Gasterra отказалась выполнять требования «Газпрома» об оплате газа в рублях.

В след за этим «Газпром экспорт» сообщил, что оплата от нидерландского партнера не поступила на российский счет, в связи с чем уведомил Gasterra о прекращении поставки газа с 31 мая.

Вместе с Нидерландами от российского газа уже отключены Польша, Болгария и Финляндия. Причиной стал отказ государств от оплаты за поставки в рублях.

