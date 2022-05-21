«Газпром» приостановит поставки газа в Финляндию

Решение связано с неоплатой Финляндией топлива, поставленного в апреле, и отказом осуществлять платежи в рублях.

Ранее «Газпром экспорт» сообщил, что не получил от Gasum оплату за апрельские поставки газа в установленный срок. В связи с этим российский холдинг уведомил финскую компанию о приостановке поставок топлива до момента проведения платежа по новой схеме оплаты в российской валюте.

При этом в Gasum заявляли, что обратятся в суд для разбирательства относительно действующего контракта с «Газпром экспортом», который был заключен до конца 2031 года.

