«Газпром» приостановит поставки газа в Финляндию

Компания «Газпром экспорт» 21 мая с 07:00 мск приостановит поставки газа по контракту с финской государственной энергокомпанией Gasum, передает ТАСС.

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Решение связано с неоплатой Финляндией топлива, поставленного в апреле, и отказом осуществлять платежи в рублях.

Ранее «Газпром экспорт» сообщил, что не получил от Gasum оплату за апрельские поставки газа в установленный срок. В связи с этим российский холдинг уведомил финскую компанию о приостановке поставок топлива до момента проведения платежа по новой схеме оплаты в российской валюте.

При этом в Gasum заявляли, что обратятся в суд для разбирательства относительно действующего контракта с «Газпром экспортом», который был заключен до конца 2031 года.

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ТЕГИ:Российский ГазГазпромФинляндия
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