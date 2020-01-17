«Газпром» попросил Германию помочь с ограничениями по «Северным потокам»

При рассмотрении заявок немцы будут консультироваться со странами Евросоюза. Процедура завершится до 23 мая 2020 года.

Газовая директива ЕС в последней редакции распространяет действие третьего энергопакета на газопроводы в морской экономической зоне стран ЕС. Он обязывает оператора трубы резервировать до 50% мощностей магистрали для топлива от альтернативных поставщиков.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил РИА ФАН, что ЕС применяет нормы третьего энергопакета не для развития конкуренции, а в качестве санкций.

