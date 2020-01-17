«Газпром» попросил Германию помочь с ограничениями по «Северным потокам»
Дочерние компании «Газпрома», Nord Stream AG и Nord stream 2 AG, обратились в Федеральное сетевое агентство Германии с просьбой вывести газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы ЕС, сообщает ТАСС. Соответствующие сообщения опубликованы на сайте регулятора.
При рассмотрении заявок немцы будут консультироваться со странами Евросоюза. Процедура завершится до 23 мая 2020 года.
Газовая директива ЕС в последней редакции распространяет действие третьего энергопакета на газопроводы в морской экономической зоне стран ЕС. Он обязывает оператора трубы резервировать до 50% мощностей магистрали для топлива от альтернативных поставщиков.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил РИА ФАН, что ЕС применяет нормы третьего энергопакета не для развития конкуренции, а в качестве санкций.
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