«Газпром» попросил Германию помочь с ограничениями по «Северным потокам»

17 января 202012:38

Дочерние компании «Газпрома», Nord Stream AG и Nord stream 2 AG, обратились в Федеральное сетевое агентство Германии с просьбой вывести газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы ЕС, сообщает ТАСС. Соответствующие сообщения опубликованы на сайте регулятора.

Украина станет запасной трубой. Почему Германия не отказывается от «Северного потока-2»

При рассмотрении заявок немцы будут консультироваться со странами Евросоюза. Процедура завершится до 23 мая 2020 года.

Газовая директива ЕС в последней редакции распространяет действие третьего энергопакета на газопроводы в морской экономической зоне стран ЕС. Он обязывает оператора трубы резервировать до 50% мощностей магистрали для топлива от альтернативных поставщиков.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил РИА ФАН, что ЕС применяет нормы третьего энергопакета не для развития конкуренции, а в качестве санкций.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГазпромГерманияСеверный Поток-2