«Газпром» назвал сроки завершения укладки «Северного потока — 2» в Дании

Ранее стало известно, что оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG намерен до конца апреля завершить строительство двух ниток газопровода в датских территориальных водах. Об этом заявили в Датском агентстве по мореплаванию.

Строительство будет проходить рядом с островом Борнхольм, власти Дании готовы уложить и засыпать трубы вплоть до границы с Германией. Работы проводит трубоукладчик "Фортуна". Кроме того, по сообщению агентства по мореплаванию, "Фортуну" будут сопровождать судна "Мукран" и "Балтийский исследователь", отмечает РЕН ТВ.



