«Газпром» назвал сроки завершения укладки «Северного потока — 2» в Дании

Строительство участка «Северного потока – 2» в Дании планируется завершить в апреле 2021 года. Как пишет РИА Новости, эту информацию подтвердил начальник отдела по работе с инвесторами «Газпрома» Александр Демченко.

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Ранее стало известно, что оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG намерен до конца апреля завершить строительство двух ниток газопровода в датских территориальных водах. Об этом заявили в Датском агентстве по мореплаванию.

Строительство будет проходить рядом с островом Борнхольм, власти Дании готовы уложить и засыпать трубы вплоть до границы с Германией. Работы проводит трубоукладчик "Фортуна". Кроме того, по сообщению агентства по мореплаванию, "Фортуну" будут сопровождать судна "Мукран" и "Балтийский исследователь", отмечает РЕН ТВ.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СтроительствоСеверный Поток-2Газпром
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