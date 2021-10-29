По данным биржи ICE на 15:21 мск 29 октября, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до отметки $795,8 за одну тысячу куб. м.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко в соцсетях заявил, что «условием поставки российского газа Молдавии со скидкой должно стать официальное признание молдавского президента Санду что Крым — это Россия», сообщает «Свободная пресса».

