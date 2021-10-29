Стоимость газа в Европе опустилась ниже $800 впервые с 17 сентября

Стоимость газа в Европе снизилась на 14% и впервые с 17 сентября опустилась ниже $800 за тысячу куб. м, сообщает ТАСС.

Нефть Brent впервые за три года подорожала до 86 долларов за баррель

По данным биржи ICE на 15:21 мск 29 октября, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до отметки $795,8 за одну тысячу куб. м.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко в соцсетях заявил, что «условием поставки российского газа Молдавии со скидкой должно стать официальное признание молдавского президента Санду что Крым — это Россия», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: pxhere.com
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